Hardheim.Mit „Gschichtli un Gedichtli“ führt Stefan Müller-Ruppert am Freitag, 13. September, im Pfarrheim in Hardheim die Besucher auf seine bekannt nachdenklich-humorige Weise in den Prozess ein, der Menschen erfasst, wenn eine Lebensphase in die nächste übergeht.

Um 19 Uhr beginnt der Abend, zu dem die katholische Kirchengemeinde in Hardheim einlädt. Einlass ist bereits um 18 Uhr.

Müller-Ruppert hat das Programm, auf Anfrage des „Arbeitskreises Jubiläen“ des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen, eigens für dieses Setting im vergangenen Jahr zusammengestellt und bringt es im September erneut zu Gehör. Besonders ist auch, dass an diesem Abend nicht alle Besucher Eintritt bezahlen werden. Gemeindemitglieder aus dem Bereich der Seelsorgeeinheit, die bis Ende des Jahres 2019 das 65. Lebensjahr erreicht haben, wurden im Vorfeld eingeladen und hatten das Vorrecht, sich schon vor dem Vorverkauf einen Sitzplatz zu sichern.

Nun besteht ab 20. August für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, im katholischen Pfarrbüro in Hardheim sowie bei Firma Maring in Hardheim und der Firma Schaborak in Höpfingen Karten zu erwerben.

Wie kam es zu dieser Idee? Als sich der Pfarrgemeinderat 2015 neu formierte, ordneten sich die Mitglieder nach den gremienbildenden Sitzungen verschiedenen Arbeitskreisen zu. So entstand der „AK Jubiläen“ mit Sieglinde Böhrer, Helmut Hornbach, Mirjam Kraus, Monika Ott, Simone Schmidt und Claudia Beger. Aufgabe war es, die unterschiedlichen Traditionen im Umgang mit Geburtstagen und Vereinsjubiläen zusammenzuführen.

Man stellte fest, dass es in der einen Gemeinde schon zum 60. Geburtstag einen Besuch mit einem kleinen Geburtstagspräsent gab, in anderen erst ab dem 70. Geburtstag gratuliert wurde. Hinzu kam, dass sich vielerorts immer weniger Menschen finden, die diese Aufgabe übernehmen können und wollen.

„Gehaltvollen Abend“ schenken

Gemeinsam entwickelte man die Idee, statt Pralinen oder Wein einen gehaltvollen Abend zu schenken, der die Möglichkeit bietet, zusammenzukommen, gute Texte zu hören, sich in den humorig, karikierenden Kurzgeschichten wiederzuerkennen, zu schmunzeln und von ganzem Herzen zu lachen.

Schnell kam das Gremium dabei auf den Künstler Stefan Müller-Ruppert, der mit seinem hervorragenden Gespür für die Eigenheiten des Menschen, seiner großen literarischen Bandbreite und seiner unvergleichlichen Performance genau in das Schema des Abends passte.

Das, von ihm zusammengestellte Programm wird in diesem Jahr wiederholt. Mit im Boot ist der Verein Dienst am Nächsten, der gemeinsam mit anderen Gruppen und Kreisen der Kirchengemeinden die Möglichkeit haben soll, über sich zu informieren.

Wichtig ist den Veranstaltern, dass es nicht um Werbung oder gar Rekrutierung von neuen Mitgliedern gehen soll. Auf Stellwänden oder Tischen wird ein „bunter und informativer Markt der Möglichkeiten“ eröffnet werden, der das Leben der Pfarrgemeinde vorstellt und eine Plattform bietet, sich untereinander in den Blick zu bekommen.

In diesem Jahr ist die evangelische Pfarrgemeinde nicht als Veranstalter dabei, da im vergangenen Jahr bereits zwei Jahrgänge eingeladen wurden. Das bereits zugestellte Einladungsschreiben an die Geburtstagskinder eröffnet neben der Freikarte die Möglichkeit, eine Karte für einen Begleiter zu erwerben und einen Platz an der Seite reserviert zu bekommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019