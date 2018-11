Hardheim.Wer verkörpert das neue Ritterpaar in der Jubiläumskampagne 2018/19? Das Rätselraten hat begonnen. Am kommenden Samstag ab 19.31 Uhr wird das Geheimnis gelüftet. Dann werden die Tollitäten bei der offiziellen Fastnachtseröffnung der Wölfe auf dem Schlossplatz vorgestellt und inthronisiert. Bis dahin veröffentlichen die Fränkischen Nachrichten täglich einen Tipp, der auf das neue Ritterpaar hinweist und die Leser zum Mitraten animieren soll. In der gestrigen FN-Ausgabe war zu erfahren, dass der Ritter ein Meister seines Fachs ist. Bekannt ist bereits, dass der Ritter ein Meister seines Faches und selbstständig ist und das Ritterpaar verheiratet ist. Der vierte Hinweis am heutigen Donnerstag: Das Ritterpaar hat mehrere Kinder. Bild: Ingrid Eirich-Schaab

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018