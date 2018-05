Werbung für das Erftal und den Radsport

Anzeige

„Vollauf zufrieden“ mit der Resonanz auf den „Radlertag im Erftal von der Quelle bis zur Mündung“ ist Manfred Böhrer, Vorsitzender der Interessengemeinschaft „Mühlenradweg“ Hardheim.

Hardheim. Ziel der Veranstaltung am Sonntag war es, den Bekanntheitsgrad des Erftal-Radweges zu steigern, zu dem erst jüngst eine extra Landkarte herausgekommen ist (die FN berichteten). Geworben wurde im Rahmen des „Radlertages“ für den Erftal-Mühlenradweg und dessen landschaftliche Schönheiten. Es sollte aber auch auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht werden, die noch vorhandene Lücke zwischen Erfeld und Gerichtstetten zu schließen.

Nach dem etwas zaghaften Start am Sonntagmorgen mit dem Aufbruch der Hardheimer Mitglieder der IG „Mühlenradweg“ zur Fahrt in Richtung Maintal stieg die Zahl der Radler im Verlauf des gesamten Sonntags ob der Vielfalt der auf dem Radweg gebotenen Möglichkeiten gewaltig an. So auch auf dem Schlossplatz in Hardheim als möglichem Startpunkt und Abschlussziel am Brunnen unter den Linden bei guter Bewirtung durch die Aktiven der IG „Mühlenradweg“. Aber auch auf der gesamten Strecke waren verschiedenste Einkehrmöglichkeiten geboten.