Werke von Liszt und Bach

Hardheim.Das nächste Orgelkonzert auf der Vleugels-Orgel im Erftaldom spielt am Sonntag, 14. Juli, um 18 Uhr der in Nürnberg lebende Denny Wilke. Zur Aufführung kommen Werke von Franz Liszt (1811-1886) und Johann Sebastian Bach (1685-1750).

In Leipzig studiert

Wilke studierte in der Meisterklasse des Leipziger Gewandhausorganisten Michael Schönheit und legte 2006 sein Konzertexamen in der Solistenklasse von Ben van Oosten am Konservatorium Rotterdam ab. Außerdem erhielt er ein Stipendium für die Meisterklasse von Olivier Latry (Notre-Dame de Paris).

Denny Ph. Wilke wurde vor vier Jahren von der „Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris“ in die berühmte Pariser Kathedrale eingeladen und gab dort am 29. April 2015 ein Konzert mit Werken von Camille Saint-Saëns und Franz Liszt.

Zum 20. Juli, also eine Woche nach seinem Konzert in Hardheim wurde Denny Wilke dann erneut zur Aufführung eines Orgelkonzertes nach Paris in die berühmte Kathedrale „Notre-Dame de Paris“ eingeladen.

Noch vor dem großen Brand der Kathedrale bereitete er sich vor Ort auf dieses Konzert vor, das er dort nun nicht aufführen kann.

Der Freundeskreis Erftaldomorgel freut sich mit allen Orgelfreunden aus nah und Fern, diesen großen Organisten in Hardheim live zu erleben.

