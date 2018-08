Wertschätzung und Marienverehrung

Marienverehrung am Festtag von Mariä Himmelfahrt ist für viele Gläubige ein echtes Bedürfnis. Nicht nur an diesem Tag.

Hardheim. Das Fest Mariä Aufnahme in den Himmel, oder volkstümlich Mariä Himmelfahrt, wird von der katholischen Kirche am 15. August gefeiert. Gerade hier im „Madonnenländle“ wird das Volksbrauchtum der Weihe des „Würzbüschel“ an diesem Tag noch vielerorts gepflegt.

Großer Frauentag

Weitere Bezeichnungen sind Großer Frauentag, Maria Würzweih oder Büschelfrauentag. Dieses ursprünglich mehr allgemein gehaltene Marienfest geht auf den „Tag der Gottesmutter Maria“ zurück, der seit der Mitte des 5. Jahrhunderts in einem Lektionar aus dem fernen Jerusalem bezeugt ist.

Die Prozession ist seit Papst Sergius I. (687 bis 701) überliefert. Seit Papst Hadrian I. (772 bis 795) ist die Festbezeichnung „Aufnahme der heiligen Maria“ üblich. Die große Zahl der marianischen Feste ist der Ausdruck der dankbaren Hochschätzung, die die Kirche Maria entgegenbringt. Außerdem ist Maria auch die Schutzpatronin von Ländern, Städten, Bistümern und Orden. So ist sie als weinende Gottesmutter von Salette die Ordenspatronin der Missionare der Heiligen Familie, welche seit dem Jahr 2000 in dem ehemaligen Zisterzienserkloster in Bronnbach sind und Maria, als Königin von Palästina ist die Patronin des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Auch die Klosterkirche in Bronnbach ist Maria geweiht. Deshalb beteiligt sich seit dem Jahr 2010 der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, die Komturei St. Bonifatius Walldürn, an den Feierlichkeiten am Patrozinium in der Klosterkirche Bronnbach.

Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist ein päpstlicher Laienorden, welcher aus der spätmittelalterlichen Pilgerbewegung entstanden ist. Er nimmt auch geistliche Mitglieder auf. Der Ritterorden hat mittlerweile 30 000 Mitglieder weltweit, davon 1400 in Deutschland.

38 örtliche Komtureien

Der Orden ist in 58 Statthaltereien in verschiedenen Ländern unterteilt. Die Statthaltereien sind wiederum in Provinzen und dieser in Komtureien unterteilt.

Die Deutsche Statthalterei besteht aus sechs Ordensprovinzen und diese sind in 38 örtliche Komtureien aufgeteilt. Die Komturei St. Bonifatius Walldürn ist eine der kleineren Komtureien. Die Komturei wurde mit einem Festgottesdienst am 13. Oktober 1985 in der Wallfahrtsbasilika auf Betreiben von Landrat Hugo Geisert und Wolfgang Döhling gegründet.

Die sieben Gründungsmitglieder waren: Hugo Geisert, Wolfgang Döhling, Dr. Karl Miltner, Franz Schnattinger, Almuth Döhling, Rektor Eugen Krattenmacher und Prof. Dr. Gerold Jäger.

Seit der Gründung der Komturei St. Bonifatius Walldürn hat sich die Zahl der Ritter und Damen kontinuierlich erhöht und bei der Feier des 30-jährigen Bestehens in Jahr 2015 betrug die Zahl der Ordensmitglieder 20 Personen, davon sieben Frauen, zwölf Männer und ein Geistlicher. Den Komtureien steht der „Leitende Komtur“ vor. In Walldürn waren dies Wolfgang Döhling (1985 bis 2005), Wolfgang Obermeier (2005 bis 2010), Walter Herre (2009 bis 2018) und neu Dr. Jan-Peter Zugelder. Der langjährige Hardheimer Pfarrer und derzeitige Pfarrer in Königheim, Pfarrer Franz Lang, ist seit vergangenem Jahr der Prior der Komturei.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018