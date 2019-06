„Wertvolle Initiative von Frauen für Frauen“

Hardheim.Eine Wanderausstellung des Unternehmerinnenforums Neckar-Odenwald-Kreis ist bis 28. Juni im Hardheimer Rathausfoyer zu sehen. Eröffnet wurde diese am Montag durch Bürgermeister Volker Rohm.

Frauen in selbstständigen Tätigkeiten im Neckar-Odenwald-Kreis haben sich zu dem Unternehmerinnenforum als einer gemeinsamen Interessensvertretung zusammengeschlossen: Geschäfts – und Firmeninhaberinnen, Handwerker- und Freiberuflerinnen, Selbstständige, Kleinunternehmerinnen, geschäftsführende Unternehmerfrauen, leitende Angestellte, Existenzgründerinnen und Frauen, die sich noch mit dem Gedanken der Selbstständigkeit beschäftigen. Sie kommen aus allen Branchen – Handwerk, Kunst und Kunsthandwerk, Dienstleistung, produzierendem Gewerbe und Handel.

Zielgerichtetes Netzwerk

Das zielgerichtete Netzwerk bietet Informations- und Erfahrungsaustausch, gegenseitige Unterstützung sowie Weiterbildung in Vorträgen, Seminaren und Workshops. Gemeinsames Ziel ist es, den wirtschaftlichen Erfolg der Mitglieder zu steigern, die Frauen in ihren unternehmerischen Aufgaben zu stärken und Frauen zu ermutigen, den Weg in eine selbstständige Tätigkeit zu gehen. Dazu dienen unter anderem Netzwerkabende, Betriebsbesichtigungen, Vorträge, Seminare und Workshops, Visitenkartenpartys mit dem Ziel, Kontakte zu knüpfen und potenzielle Geschäftspartnerinnen und Kundinnen näher kennenzulernen, Freizeit – und Kulturevents.

„Frauen am Markt“

Unter der Devise „Frauen am Markt“ werden unter anderem Möglichkeiten zu eigenen Ausstellungen genutzt. Eine davon wurde am Montag im oberen Foyer des Rathauses in Hardheim durch Bürgermeister Volker Rohm eröffnet.

Anwesend waren die stellvertretende Vorsitzenden des Unternehmerinnenforums, Brigitte Wagner, und die Vorstandsmitglieder Reinhilde Baumann und Monika Becker. Die Ausstellung stellt Unternehmerinnen in Wort und Bild vor, die sich durch ihr erfolgreiches Wirken im Rahmen ihrer beruflichen Selbstständigkeit einen Namen gemacht haben.

Diese haben ihre Erfolge unter anderem dem Verein zu verdanken. Ziele sind unter anderem der weitere Aufbau des vereinsinternen Netzwerks zur Kontaktpflege und dem Informations- und Erfahrungsaustausch, die Bildung von Kooperationen sowie die öffentlichkeitswirksame Interessenvertretung auf politischer und gesellschaftlicher Ebene.

Organisatorische Maßnahmen wie Netzwerktreffen und Organisation von Erfahrungs- und Informationsaustausch, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und gemeinsamer Internetauftritt sowie gemeinsame Projekte wie Messeteilnahmen sollen diese Ziele unterstützen.

Bürgermeister Volker Rohm lobte in seinen Betrachtungen die Leistungen der mutigen, selbstständigen Unternehmerinnen und den Wert des Unternehmerinnenforums als wertvolle Initiative von Frauen für Frauen. Z

