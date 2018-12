Wertvolle Mitarbeiterin und Ratgeberin

Hardheim.Nach 22 Jahren im Dienst der Gemeinde Hardheim ist Hannelore Nied in den Ruhestand verabschiedet worden. Im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus lobte Bürgermeister Volker Rohm die Verwaltungsangestellte als fachlich kompetente und überzeugende Mitarbeiterin. In seiner Laudation ging Rohm auf die beruflichen Stationen von Hannelore Nied ein: Im September 1973 begann sie ihre Ausbildung beim Landratsamt Tauberbischofsheim und legte die Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst in Stuttgart ab. Danach war sie ab Oktober 1975 Stadtassistentin im Grundbuchamt Lauda-Königshofen. Es folgte die Ernennung zur Stadtassistentin und Stadtsekretärin und damit verbunden zur Beamtin auf Lebenszeit. Allerdings ließ sie sich aufgrund ihres Bemühens um kompetente Erziehung ihrer Kinder aus dem Beamtenverhältnis entlassen.

In der Gemeinde Hardheim begann Hannelore Nied ihre Tätigkeit als Verwaltungsangestellte, zunächst als Mutterschaftsvertretung im Rechnungsamt. Es schloss sich ihr Wechsel in das Grundbuchamt an und schließlich führte sie der Weg wieder zurück ins Rechnungsamt mit der Ernennung als Stellvertreterin des Kassenverwalters. Rohm verdeutlichte die Aufgaben, die sie zu bewältigen hatte und bei denen sie sich als Fachkraft beweisen konnte. Es ging bei ihrer Tätigkeit auf die im Verlauf von 20 Jahren veränderten Entgeltsätze im Kindergarten, die Umstellungen des Finanzwesenprogramms auf SAP im Jahr 2005 und des Einnahmeprogramms drei Jahre später und die Umstellung auf die Kommunale Doppik im vergangenen Jahr ein. „Bei der Kassenvertretung hatte Hannelore Nied auch noch eine sehr qualifizierte Tätigkeit auszuüben“, betonte Rohm. Er vergaß dabei nicht den freundschaftlichen Umgang mit den Kollegen herauszustellen und hatte Verständnis dafür, dass Hannelore Nied nun auch mit Freude in den Ruhestand geht. Abschließend dankte Rohm für die geleistete Arbeit und wünschte Hannelore Nied für die Zukunft alles Gute.

Kassenleiter und Personalrat Christian Sauer sprach von einem wohlverdienten Ruhestand für die geschätzte Kollegin. Er schwärmte von Nieds positiv geprägter Einstellung im Bemühen um eine gute Zusammenarbeit und charakterisierte sie als wertvolle Ratgeberin.

Kämmerer Bernd Schretzmann hob das von Anfang an gut berufliche und menschliche Verhältnis hervor, das in dieser positiven Form im Rechnungsamt 22 Jahre lang angehalten habe. Schretzmann verband damit die Anerkennung für die Bereitschaft zur Bewältigung notwendiger Umstellungen und lobte nachdrücklich die gute fachliche Zusammenarbeit. Auch Schretzmann und Sauer verliehen ihren Worten mit einem Abschiedsgeschenk Nachdruck und wünschten der scheidenden Kollegin einen „zufriedenen Ruhestand“. Hannelore Nied verdeutlichte in ihren Abschiedsworten, dass sie „mit allen erfolgreich zusammengearbeitet und gut ausgekommen“ ist. Z

