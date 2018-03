„Who is Who“ der Firmen stellte sich vor

Anzeige

Informative Gespräche wurden am Samstag bei der Lehrstellenbörse des Walter-Hohmann-Schulzentrums geführt.

Hardheim. Zum fünften Mal kamen zahlreiche Firmen aus der Region und natürlich Jugendliche mit ihren Eltern in den Aula- und Mensabereich, um sich bei der Lehrstellenbörse im Walter-Hohmann-Schulzentrum über berufliche Perspektiven zu informieren.

Früh am Morgen begrüßte Schulleiter Harald Mayer das Publikum und wies auf die im Bildungskanon verankerte Berufsvorbereitung hin, die den Stellenwert der Schule als „Ausbildungsplatz für das Leben“ untermauere. In diesem Kontext komme auch der Lehrstellenbörse der Stellenwert eines „elementaren Bestandteils“ zu, um „die Möglichkeit zu bieten, sich ein Bild über Berufe und potenzielle Ausbildungsbetriebe zu machen“. Gleichzeitig dankte er Timo Gramlich, der in bewährter Weise und mit viel Feingefühl die Börse organisierte.