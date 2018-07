Wieder Fahrten zum Theater Würzburg

Anzeige

Hardheim.Unter den Begriff „Heimat“ stellt das Mainfranken Theater Würzburg seine nächste Spielzeit 2018/19. Dieser wird sich wie ein roter Faden durch die Angebote ziehen. Den Auftakt der nächsten Spielzeit bildet am Samstag, 17. November, die Oper „La Bohème „ von G. Puccini. Weitere Termine: Operette „Die schöne Helena“ von Jacques Offenbach am Samstag, 22. Dezember; Sonntag, 27. Januar, „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt; „Prinz Friedrich von Homburg“ von Heinrich von Kleist am 23. Februar; Richard Straus- Oper „Ariadne auf Naxos“ am Sonntag, 21. April; Tanztheater „Muttersprache“ am Samstag, 25. Mai; Sonntag, 30. Juni, (bereits um 16 Uhr) Wagner- Oper „Götterdämmerung“. Die Spielzeit geht mit dem Ballett „Tanztheater“ am Sonntag, 21. Juli, zu Ende.

Weitere Informationen gibt es bei der VHS-Außenstelle, Telefon 06283/ 8338 , und im Rathaus Hardheim, Telefon 06283/ 58 51. Z