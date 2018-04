Wieder großes Musikprogramm beim Sommerfest

Anzeige

Über den aktuellen Stand der Programmgestaltung des Sommerfestes informierten sich die FN bei Hauptamtsleiter Lothar Beger.

Eröffnung soll – wie im Vorjahr – am Freitagabend sein. Der beliebte Flohmarkt auf dem Eirich-Parkplatz und in der Langen Gasse wird auf zwei Tage (Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni) ausgedehnt. Neu im Programm ist ein Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr auf dem Schlossplatz, gestaltet von Pfarrer Markus Keller und der evangelischen Kirchengemeinde.

Am Samstag und Sonntag macht der Spielbus „Noky“ des Neckar-Odenwald-Kreises in Hardheim Station und am Samstagnachmittag führt wieder ein Zauberer seine Kunststücke vor. Der Kunsthandwerkermarkt ist auch weiterhin in der Erftalhalle angesiedelt.