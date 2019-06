Wildunfall mit Folgen

Hardheim.Mit einer Anzeige nach einer Kollision mit einem Reh muss ein 43-jähriger Opel-Fahrer rechnen. Dies erwartet ihn aber nicht, weil er das Tier auf der Bundesstraße zwischen Schweinberg und Hardheim tot gefahren hat, sondern weil er am Steuer saß, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Nach dem Unfall war der 43-Jährige zunächst weitergefahren. Später kehrte er an die Unfallstelle zurück, um mit einem Bekannten nach dem verloren gegangenen Kennzeichen des Opels zu suchen. In diesem Moment traf auch gerade die wegen des toten Tieres verständigte Streife ein. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten den Verstoß fest und untersagten dem Opel-Fahrer die Weiterfahrt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019