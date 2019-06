Willi Wertheimer setzte sich für die Versöhnung ein

Hardheim.Vor kurzem veröffentlichte der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungspräsidium Karlsruhe die 52. Ausgabe des Regio-Magazin von Rhein, Neckar & Main „Hierzuland“. Neben zahlreichen Informationen über die Arbeit des Arbeitskreises Heimatpflege und der Museen im Regierungspräsidium finden sich darin wieder viele interessante Beiträge zur Mundart und der Geschichte der Region.

Dazu gehört ein Beitrag über Ludwig Maier, den erzbischöflichen Oberbauinspektor und Architekten des Stilpluralismus, der rund 100 Kirchen plante, ein Blick in die Ortschronik von Dürrn bei Pforzheim, die von Schnapstrinkern, Dodebritschern und Dieldappen handelt sowie ein Bericht über die Gründung des Vorschussvereins Mosbach 1869, als Vorläufer der heutigen Volksbank Mosbach. Des Weiteren wird an die Spanische Grippe erinnert, die vor 100 Jahren wütete, und an den jüdischen Hardheimer Lehrer Willi Wertheimer mit dem Titel „Einsatz für das Judentum, Versöhner nach dem Holocaust“.

Der Lehrersohn Willi Wertheimer (nach der Emigration in die USA nannte er sich später William) ist einer der bekanntesten Hardheimer Juden. Er wurde am 26. März 1897 als neuntes Kind des Lehrers der jüdischen Gemeinde, Emanuel Wertheimer, und seiner Frau Marianne Miryam Bachmann geboren. Er hatte sieben Geschwister, von denen fünf in Konzentrationslagern ums Leben kamen, sowie vier Halbgeschwister, deren ältestes ebenso in einem KZ den Tod fand.

Seine unbeschwerte Kindheit, die von einem guten Miteinander zwischen der christlichen und jüdischen Bevölkerung geprägt war, verbrachte Wertheimer in Hardheim. Im Winter 1965 begann er mit den Aufzeichnungen zu seinen Lebenserinnerungen, die er 1978 in dem Buch „Zwischen zwei Welten – der Förster von Brooklyn“ veröffentlichte.

„Der Förster von Brooklyn“

Wertheimer schildert darin seine Kindheit in Hardheim und gewährt einen Einblick in das Leben einer jüdischen Familie und einer jüdischen Gemeinde sowie in das Zusammenleben von Juden und Christen in einer badischen Landgemeinde zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Seine Kontakte nach Deutschland und speziell zu seinem Geburtsort Hardheim gingen nicht verloren. So besuchte er Hardheim 1978. Bei diesem Aufenthalt trug er sich ins Goldene Buch der Gemeinde ein und ihm wurde die goldene Bürgermedaille der Gemeinde durch Bürgermeister Ernst Hornberger verliehen.

Bei dieser Ehrung bezeichnete es Wertheimer als schön, wenn Menschen in Frieden zusammenleben. Er fand Worte der Anerkennung. Dabei galten seine Gedanken den Verhältnissen zur Zeit des Nationalsozialismus und den Verfolgungen, denen die Juden ausgesetzt waren. Er offenbarte eine sehr versöhnliche Haltung, als er versicherte, dass die Söhne nichts für ihre Väter können und auch nichts für das, was diese in düsterer Zeit tun mussten. In den folgenden Jahren weilte Wertheimer wiederholt im Erftal.

Der Beitrag in „Hierzulande“ erinnert an die Hardheimer Familien, die über lange Zeit Kontakte zu den ausgewanderten ehemaligen jüdischen Mitbürgern und deren Nachfahren pflegten. Er würdigt auch die Verdienste von Gerhard Wanitschek (1932-2016), der zu vielen ehemaligen jüdischen Mitbürgern Kontakte gepflegt hat und auf dessen Initiative und dank dessen finanzieller Unterstützung Erinnerungstafeln im Gedenken an die ermordeten Hardheimer Juden im Schlossgarten und im Erfatal-Museum aufgestellt wurden. Wanitschek hat als Erster die Schicksale der verschleppten Hardheimer Juden aufgearbeitet und seine Aufzeichnungen bilden bis heute eine wichtige Grundlage. En

