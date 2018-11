Windpark nun auch ein Thema

Hardheim.Kurzfristig erweitert wurde die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatsitzung in Hardheim. Zusätzlich aufgenommen wurde die Errichtung von zwei weiteren Windrädern auf Gemarkung Gerichtstetten. Hier die aktuelle Tagesordnung: Bürgerfrageviertelstunde; Ausbau und Neugestaltung des alten Friedhofs in Schweinberg zu einer zeitgerechten Freizeitanlage und einem Mehrgenerationen-Dorfplatz (Arbeitsvergabe); Tektur-Planung zur Errichtung eines Windparks mit zwei Windenergieanlagen im Gemeindewald in Gerichtstetten; Bekanntgaben; Anfragen und Anregungen des Gemeinderates. Die Sitzung findet am Montag, 3. Dezember, um 19.20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Hardheim statt.

