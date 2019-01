Winterwanderung anstelle einer Fahrradausfahrt

Hardheim.Jahreszeit bedingt bot die IG Mühlenradweg Erftal am Donnerstag in der Fahrrad-Winterpause eine Denkmalwanderung an. Rund 20 Teilnehmer nahmen an der von Kurt Saffri geführten Tour teil. Nach dem von Helmut Berberich, der kurzfristig verhindert war, erarbeiteten Skript, gab Manfred Böhrer den interessierten Teilnehmern an den verschiedenen Stationen entsprechende Erläuterungen.

So führte die Wanderung von der Sporthalle aus zum israelischen Friedhof, der sich hinter der Kaserne befindet und nach Wunsch der jüdischen Gemeinde im Jahr 1876 eingeweiht wurde. Die letzte Beerdigung fand dort am 29. Januar 1939 statt.

Es wurde darauf hingewiesen, dass Begräbnisse traditionell noch am Todestag stattfanden und für jeden Verstorbenen ein Grab bereitzustellen war. Doppelbestattungen waren verboten.

Judenfriedhof besucht

Weiter wurden die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass der Friedhof nur betreten werden darf, um einen Verstorbenen zu besuchen und dass jeder, der einen Besuch macht, üblicherweise einen kleinen Stein hinterlegt. An den Wochenenden sei der Besuch verboten, das gilt auch heute noch.

Über das „Domeneck“ führte die Wanderung weiter zur Jägersruh, wo im Jahr 1630/31 ein Bildstock nach dem Totschlag des Hardheimer Jägers Paul Löhr, der dort begraben ist, aufgestellt wurde.

Von dort führte der Weg nach Rüdental, wo gleich zwei Bildstöcke, deren Standorte in den letzten Jahren um wenige Meter verlegt wurden, besichtigt wurden. Ein Wilhelm Schretzmann ließ im Jahr 1900 aus Dankbarkeit einer glücklichen Heimkehr aus der Chinaexpedition (Boxeraufstand) ein Denkmal errichten. Er wurde vom Kaiserreich für seinen Einsatz belohnt, indem er in seinem späteren Wohnort Emmendingen zum Steueraufseher und Beamten auf Lebenszeit ernannt wurde.

Bildstöcke in Rüdental

Das zweite Denkmal wurde zwischen 1609 und 1612 von der Familie Baumann in Rüdental dem Pfarrer Georg Christoph Wiedemann gewidmet, der für mehrere Kinder der Familie die Patenschaft übernommen hatte.

Der weitere Weg führte am Rüdentaler See (Grafensee) vorbei, dem letzten und ältesten kulturhistorischen Kleinbauwerk der Gemeinde. Dort hat Heinrich Slemper von Hardheim, Besitzer der unteren Burg, im Jahr 1345 einen Vertrag geschlossen, dass das Wasser aus dem See von Mittwochfrüh bis Donnerstagfrüh in den alten Arm bis zum Wehr beim Brunnen nahe dem DRK-Vereinsheim und von dort in seinen unteren Graben geleitet werden soll. An den anderen Tagen gehörte es dem Büttel (Volk).

Die zweieinhalbstündige Wanderung fand dann ihren Ausklang in geselliger Runde in den Erftalstuben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019