„Wir bauen auf dich“ lautet das Motto

Hardheim.Im katholischen Pfarrheim in Hardheim findet vom 24. bis 27. Oktober wieder eine ökumenische Kinderbibelwoche statt.

Unter dem Motto „Wir bauen auf dich“ wird klar, dass damit sowohl Jesus gemeint ist, als Fundament – aber genauso baut Jesus auch auf die Kinder und Eltern, die heute seine Boten in der Welt sind.

Begeisternd, abwechslungsreich und tiefgehend werden die Nachmittagsstunden für die „Bauteams“ gestaltet sein. Das „Team 1“ für Kinder bis zur 1. Klasse trifft sich jeweils um 14.30 bis 16 Uhr, während sich „Bautrupp 2“ für alle Kinder ab Klasse 2 von 16.30 bis 18 Uhr versammelt. Parallel wird ein Elterncafé angeboten, damit der Austausch auch für die erwachsenen Begleiter gewährleistet ist. Dafür bitten die Veranstalter um Kuchenspenden. Meldungen von Kuchenbäckern nimmt Simone Schmidt unter Telefon 06283/6912 oder das katholische Pfarrbüro Hardheim, Telefon 06283/6213, entgegen.

Der „Teenieabend“ am Freitag, 26. Oktober, lädt ab 18.45 Uhr (Einlass) zur „Casino-Night“ ins evangelische Gemeindezentrum ein. In festlicher Kleidung werden an diesem Abend verschiedene Casinospiele gespielt, gleichzeitig ist Platz für einen Impuls und Austausch bei Cocktails und Snacks. Gegen Ende des Programms, welches von 19 bis 20.30 Uhr geht, findet nach dem Impuls noch ein gemütliches Zusammensitzen im Gemeindezentrum statt.

