Hardheim/Külsheim.Mit Begeisterung, Zuversicht und überaus positiven Prognosen traf sich die große Familie der Hollerbach-Unternehmensgruppe in der Külsheimer Festhalle, um die Ergebnisse eines erfolgreichen Unternehmensjahres zu feiern. In diesem Jahr hatte man sich „Maskenball“ als Motto für den Jahresabschluss ausgesucht.

Eine hervorragende Präsentation hoher Jongleurkunst, eine Lichtershow und Darbietungen auf Stelzen, allesamt in Masken und mit venezianischen Kostümen auf Bühne und im Saal, boten einen fröhlichen und unterhaltsamen Beginn der Veranstaltung.

Eine stilvolle, der Jahreszeit angepasste Atmosphäre sorgte bei den Mitarbeitern der verschiedenen Betriebe der Hollerbach-Gruppe für einen harmonischen und unterhaltsamen Verlauf des Abends, wobei in den verschiedenen Räumen weitere Überraschungen wie eine Hypnosedarbietung und ein Fotoshooting angeboten wurden.

„Spannendes, interessantes Jahr“

Zu Beginn des offiziellen Teils des Abends begrüßte Dr. Maximilian Hollerbach alle Angehörigen der Betriebe der Hollerbach-Gruppe, ehe seine Schwester Dr. Antonia Hollerbach das abgelaufene Geschäftsjahr für alle Unternehmensbereiche in einem positiven Gesamtbericht zusammenfasste.

„Wir haben ein spannendes und interessantes Jahr hinter uns“, so ihre Botschaft. Der Ausblick für die Firmen der Unternehmensgruppe für das neue Jahr fiel sehr positiv aus. „Wir haben Vollbeschäftigung in allen Betrieben der Unternehmensgruppe.“ Gerne hätte man im abgelaufenen Jahr noch mehr Aufträge annehmen wollen, aber die Kapazität der Fachkräfte sei bis zum Äußersten ausgereizt gewesen. „Wir bekommen kaum Arbeitskräfte – und solche, die unseren Qualitätsansprüchen entsprechen würden, schon gar nicht.“

Umso mehr sei man auf die 25 Auszubildenden stolz, die sich sowohl durch schulische wie berufliche Leistungen auszeichnen würden.

Engagement gewürdigt

Darum nahm Dr. Antonia Hollerbach die gute Konjunktur auch zum Anlass, sich bei allen Beschäftigen der Unternehmensgruppe für deren Einsatzfreude, für die Leistungsbereitschaft und für die Treue zu den Unternehmen zu bedanken.

„Das ist unser großes Plus, dass unsere Mitarbeiter absolut flexibel sind und auch ihre Arbeit für Unternehmen und Kunden so sehen“, zeigte sich Dr. Hollerbach fest überzeugt. Ganz wichtig für die Unternehmensgruppe mit rund 600 Beschäftigten war die Feststellung: „Wir können unseren Beschäftigten absolut vertrauen.“ Und weiter: „Sie sind unser nicht finanziell messbares Kapital.“

Mit einem gesunden Mix aus Erfahrung und neuen Techniken, mit „alt gedienten“ Mitarbeitern und „Neulingen“ könne man immer wieder auf der Höhe der neuesten Entwicklung der Technik und des Designs und der „angesagten“ Trends agieren und die Kunden überzeugen. Jeder Einzelne bringe sich menschlich wie fachlich in die Firmenfamilie ein, sei für Veränderungen bereit und an jeder Stelle einsetzbar.

„Unsere Kunden wollen nicht nur eine Leistung, sondern vor allem ein Rundum-Sorglos-Paket: Produkte von der Planung bis zur endgültigen Inbetriebnahme. Damit haben wir unseren guten Ruf begründet und ihn auch gegenüber der Konkurrenz gefestigt.“

Rundum-Sorglos-Paket

Deshalb war es anschließend für Dr. Maximilian Hollerbach eine besondere Genugtuung und Freude, 40 Mitarbeiter der verschiedenen Betriebe der Hollerbach-Gruppe für deren langjährige Treue zu danken, wobei das Bauunternehmen Hollerbach Bau GmbH vor genau 40 Jahren gegründet wurde und die Keimzelle der heutigen Unternehmensgruppe bildet. „Sie verkörpern das ungeschriebene, aber umso wertvollere Wissen unserer Unternehmen und geben diese Informationen an die jüngeren Kollegen weiter. Damit haben Sie nicht nur die Vergangenheit in unseren Betrieben gestaltet, sondern auch die zuverlässige Richtung in die Zukunft programmiert“. Mit diesen Dankesworten überreichte er den Arbeitsjubilaren Dankesurkunden und Geldpräsente. hs

