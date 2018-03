Wolfgang Weniger neuer Vorsitzender

Anzeige

Gerichtstetten.Einen Wechsel in der Vereinsführung hat der Heimatvereins Gerichtstetten am Sonntag im Rahmen der Mitgliederversammlung vollzogen. Nach 25 Jahren an der Spitze wechselte Robert Weniger in die zweite Reihe als stellvertretender Vorsitzender. Künftig führt Wolfgang Weniger den Verein und legte das Amt des Schriftführers nach 25 Jahren in jüngere Hände. Das eingespielte und motivierte Vorstandsteam will Bewährtes weiterführen, aber auch Neues wagen, wie der neue Vorsitzende deutlich machte.

Zu Beginn der Versammlung hatte Robert Weniger neben den Mitgliedern auch Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach sowie die Ehrenmitglieder Edgar Münch und Heinz Eckert im Bürgersaal begrüßt. Schriftführer Wolfgang Weniger blickte auf die Vereinsaktivitäten zurück. Neben der Restaurierung weiterer Bildstöcke gehörten die Teilnahme am Weihnachtsmarkt, der jährliche Dorfabend, der Aufbau des Osterbrunnens und eine Wanderung zum festen Jahresprogramm. Die Theatergruppe des Heimatvereins sorgte mit dem Stück „Unverhofft kommt oft“ unter der Leitung von Heinz Eckert für vier ausverkaufte Vorstellungen in der Turnhalle.

Höhepunkt im Berichtszeitraum war der Festakt anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Heimatvereins mit der Veröffentlichung des vierten Heimatheftes und der Ehrung der Gründungsmitglieder. Daneben ließ Robert Weniger am Brunnen anlässlich des 25-jährigen Vereinsbestehens einen Gedenkstein aufstellen.