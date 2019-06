Würdiger Platz für historisches Kleindenkmal

Gerichtstetten.Das vorgezogene Fronleichnamsfest des oberen Erftals in Gerichtstetten war am Sonntag die ideale Gelegenheit, einen am Dorfplatz neu aufgestellten, restaurierten Bildstock zu segnen und der Öffentlichkeit zu übergeben.

Eigentlich sollte das restaurierte Kleindenkmal die vierte Station der geplanten Fronleichnamsprozession sein, doch das Wetter spielt nicht so recht mit und die Prozession fand größtenteils im Saal beziehungsweise in der Pfarrkirche statt. Dennoch ließ man es sich nicht nehmen, die vierte Station an den Bildstock zu verlegen, um ihn in einem würdigen Rahmen als Zeugnis des Glaubens zu segnen.

Vor der Segnung erinnerte Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach auch in seiner Funktion als Vorsitzende des Bürgervereins an die Entstehung und Bedeutung des Dorfplatzes, der immer mehr zu einem zentralen Ort für Veranstaltungen wird. Der Bildstock musste in Folge der Dorfsanierung seinem ursprünglichen, nur wenige Meter entfernten Standort weichen. Aufgrund starker Beschädigungen wurde er vom Denkmalamt von der Liste der zu schützenden Denkmäler gestrichen.

Trotzdem wurde der Bildstock im Auftrag der Gemeinde abgebaut und eingelagert. Nun hat sich der Bürgerverein der Erhaltung angenommen und im Juni 2018 den Auftrag zur Restaurierung an den Bildhauer Ralf Drolshagen aus Preunschen vergeben.

Der Bildstock stammt aus dem Jahr 1749 und zeigt die heilige Familie, umrahmt von zwei Säulen und zwei Cherubinen. Errichten ließen ihn Joseph und Agnes Weniger.

Wolfgang Walzenbach dankte in seiner Ansprache dem Restaurator Ralf Drolshagen für das gelungene Werk. Ebenso richtete er seinen Dank an die Mitglieder des Bürgervereins und all diejenigen, die sich um den Erhalt des Kleinods verdient gemacht haben. Ein Dank galt ebenso Spendern, die dafür sorgten, dass sich die finanzielle Belastung für den Bürgerverein in Grenzen hielt.

Pfarrer Andreas Rapp und Doris Kaufmann sprachen im Beisein der Ministranten und Erstkommunionkinder von Erfeld, Bretzingen und Gerichtstetten abwechselnd die Gebete der vierten Station. Anschließend segnete Pfarrer Rapp den Bildstock, der am Dorfplatz einen würdigen Platz gefunden hat. Sein abschließender Dank galt neben dem Bürgerverein allen, die im Vorfeld große Mühen und Arbeit für die Vorbereitung des Prozessionsweges und die vier Altäre auf sich genommen haben. we

