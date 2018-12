Wunderbare Stimmung im Keltendorf

Gerichtstetten.Der „Karschdäider Weihnachtsmarkt“ präsentierte sich am Wochenende trotz schlechtem Wetter erneut von seiner besten Seite. Der Bürgerverein Gerichtstetten als Veranstalter, aber auch die Anbieter von handwerklichen Waren und kulinarischen Köstlichkeiten unternahmen alles ihnen Mögliche, um den Besuchern einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten und vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. So kamen erneut viele Besucher ins Keltendorf, um sich von der wunderbaren Stimmung einfangen zu lassen. Wind und Regen taten dem Programm auf der Showbühne keinen Abbruch. Neben den musikalischen Darbietungen beeindruckte die Aufführung der Grundschule mit dem weihnachtlichen Impuls durch Gemeindereferentin Claudia Beger. Im Gesamten zeigt sich die Dorfgemeinschaft zufrieden über die gute Resonanz, auch wenn es Petrus nicht so gut mit den Gerichtstettern meinte. We

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018