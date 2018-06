Wurzeln in die Erftalgemeinde

Anzeige

Hardheim.Das Gesprächsthema Nummer Eins war am Mittwoch der Start von Alexander Gerst in den Weltraum zur Internationalen Raumstation ISS – auch in Hardheim. Die Wurzeln des Künzelsauers reichen bis in die Erftalgemeinde zurück: Seine Großmutter war dort zu Hause. Annähernd 30 Interessenten fanden sich am Donnerstag im Walter-Hohmann-Schuhzentrum ein, um dem von der VHS-Außenstelle Hardheim organisierten Vortrag von Referent Thomas Mütsch zu folgen.

Der Projektleiter Antriebssysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Lampoldshausen organisierte zusammen mit Torsten Englert und Willi Hummel von der Sternwarte eine Live-Schaltung der Raumfahrt. Mütsch sorgte mit spannenden Informationen, kompetenten Erläuterungen und ergänzendem Bildmaterial für einen gelungenen Abend. Der Referent sprach die unumgänglichen Maßnahmen, Arbeiten und Vorbereitungen für den Raumflug an.

Viele Pioniere

Dabei befasste sich Mütsch zunächst mit der Geschichte und den theoretischen Grundlagen und brachte dabei Namen wie Konstantin Ziolkowski, Hermann Oberth, Eugen Sänger und den in Hardheim geborenen Walter Hohmann mit dessen Buch „Die Erreichbarkeit der Himmelskörper“ ins Gespräch. So kann man in Hardheim erfreut darüber sein, dass mit Walter Hohmann und jetzt Alexander Gerst gleich zwei „Weltraumpioniere“ auch in Hardheim ihre Wurzeln haben.