Zahl der Pflegeplätze wird verdoppelt

Sowohl die betreuten Wohnungen im Haus Vital als auch die Plätze in der gleichnamigen Tagespflege, die Ende des Jahres in den Mühlweg umziehen wird, sollen deutlich erweitert werden. Dazu entsteht ein dreigeschossiger Anbau neben dem Haus Vital. Die Abriss- und Erdarbeiten dazu haben am Montag begonnen.

© Ingrid Eirich-Schaab