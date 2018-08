Zahlreiche Kräuter für den Würzbüschel gefunden

Anzeige

Da in der Liturgie die Gottesmutter Maria auch als „Blume auf den Wiesen und Lilie der Täler“ bezeichnet wird, wurde das Fest Mariä Himmelfahrt besonders mit der Kräuterweihe in Verbindung gebracht. „Außerdem reifen viele der Pflanzen und Kräuter sowie die Ähren der verschiedenen Getreidearten im Monat August.“ Zum Brauchtum an Mariä Himmelfahrt gehört die Weihe des „Würzbüschel“. Die Auswahl der Heilkräuter sei jedoch je nach Landstrich genau festgelegt worden und betrug nach der Zahlensymbolik zwischen 7 und 99.

Kräuter, die in einen Würzbüschel gehören, sind: Johanniskraut, Wermut, Beifuß, Rainfarn, Schafgarbe, Königskerze, Tausendgüldenkraut, Eisenkraut, Kamille, Thymian, Baldrian, Odermennig, Alant, Klee und die diversen Getreidearten.

Nach den allgemeinen Informationen, die mit unterhaltsamen Anekdoten zum Besten gegeben wurden, startete die Gruppe die Kräuterwanderung mit Kräutersuche. Trotz der trockenen Witterung wurden viele Kräuter für den Würzbüschel gefunden.

In gemütlicher Runde klang der Abend im „Badischen Hof“ aus, wo sich Hildegund Berberich bei Walter Bechtold für die interessante und originelle Führung bedankte. En

