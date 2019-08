Zeitzeugen und „Wissenshungrige“ auf Tour

Gerichtstetten.„Man kann nur lieben, was man kennt.“ Getreu diesem Motto machten sich Freunde des Heimatvereins des Bürgervereins Gerichtstetten am Sonntag auf „Spurensuche“ – nach den Standorten historischer Gebäude, deren Geschichte und den damals darin lebenden Menschen. Historisch, zumindest aus heutiger Sicht, denn das heutige „Damals“ war damals die „Gegenwart“.

Angeführt vom stellvertretenden Vorsitzenden des Heimatvereins, Robert Weniger, folgten nach der Begrüßung mehr als 50 Interessenten dem Weg und den Geschichten, teilweise als Zeitzeugen aber mehr noch als „Wissenshungrige“.

Vom Dorfplatz zur „Krone“

Beginnend vom Dorfplatz bis zur ehemaligen „Krone“, wo zumindest der geschichtsträchtige Weg endete, obgleich beim Abschluss am Dorfplatz zahlreiche Geschichten von „Damals“ wieder aufgefrischt oder gar ergänzt wurden.

Mit dem Dorfplatz und dessen wechselhafter wie interessante Vorgeschichte startete man die „Spurensuche“ und damit den örtlichen Geschichtsunterricht. Anschließend ging es zum ehemaligen Rathaus, das 1900 unter Bürgermeister Karl Josef Weniger erbaut wurde.

„Zentrum des Wissens“

Heute als Sitz der Ortsverwaltung mit dem „Bürgersaal“, einer Wohnung und mehreren Vereinsräumen, war es nach seiner Fertigstellung das „Zentrum der Macht und des Wissens“. Ein großzügiger Vielzweckbau mit Rathaus, Schule, Lehrerwohnung, Dorfarrest und den Räumlichkeiten für die Feuerwehr.

Geschichte der Gasthäuser

Nicht weniger interessant die Geschichte der Gasthäuser, insbesondere dem Gasthaus „Zum Ochsen“ und dem alten Schulhaus, das 1834 neben dem Milchhäusle und der Gemeindewaage an der damaligen Landstraße erstellt wurde.

Daneben wiederum der „Gemeindebrunnen“, der später die großen Milchkannen kühlte, nachdem in der Ortsmitte ein „Neuer Brunnen“ errichtet wurde.

Wo heute der Hof des Pfarrhauses und die Doppelgarage des Pfarrhauses sind, stand einst die „Pfarrscheune“. Das „Milchhäuschen“ hingegen steht noch.

Einst zentrale Stelle für 120 Milchablieferer, wichtige „Informationsstelle“ für alle Neuigkeiten des Dorfes und Treffpunkt der jungen Burschen und Mädchen, dient es heute nur noch zu Lagerzwecken.

Weitere Stationen der „Entdeckerreise“ waren der „Fischersbrunnen“, das „Amtshaus“ in der Brunnengasse und das Gasthaus „Zum Hirschen.

Entdeckerreise

Die Standorte und Gebäude waren aber nur ein Teil dieser historischen Wanderung.

Nicht weniger interessant ihre Geschichten und die Menschen, deren Beruf und Tun des Öfteren zu „Hausnamen“ wurden, die noch heute in der Umgangssprache verwendet werden.

Der Beifall am Ende der eineinhalbstündigen „Spurensuche“ machte deutlich, dass der Heimatverein in Kooperation mit dem Bürgerverein mit seiner Wanderung nicht nur auf dem richtigen Weg ist, sondern die Vergangenheit oft genug Schlüssel wie Lehrmeister für die Gegenwart und Zukunft ist.

Am Dorfplatz angekommen, ließ man den Nachmittag in gemütlicher Runde ausklingen. we

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019