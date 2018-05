Zu „Nixon in China“

Anzeige

Adams zählt zu den schillerndsten Komponisten der Moderne und ist einer der Mitbegründer der sogenannten „Minimal music“ der 1960er und 70er Jahre. In einer spartenübergreifenden Inszenierung von Rorno Sugao lässt diese Oper neben den Solisten und dem Ensemble des Musiktheaters Opernchor, Extrachor, Ballettcompagnie und Komparserie des Mainfrankentheaters erleben. Für diesen außerordentlichen Opernabend können sich Interessenten aus der Region der VHS-Außenstelle Hardheim, Telefon 06283/8338, melden. Zur Fahrt nach Würzburg kann am 3. Juni in Buchen (Musterplatz) um 17.30 Uhr, in Walldürn (Haltestelle Volksbank) um 17.40 Uhr, in Höpfingen (Haltestelle geg.Rathaus) um 17.50 Uhr und in Hardheim (Post) um 18 Uhr zugestiegen werden.

Die letzte Vorstellung für den Theaterring U in der aktuellen Spielzeit ist am Samstag, 21. Juli, das unter die Haut gehenden Fragment „Woyzeck“ von Georg Büchner. Z

