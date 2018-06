Zu tief ins Glas geschaut

Anzeige

Hardheim.Die Aufmerksamkeit zweier Beamter des Polizeireviers Buchen zog am Sonntag gegen 14 Uhr, ein Mitsubishi-Fahrer auf sich. Die Polizisten waren in der Würzburger Straße in Hardheim im Einsatz. als der Autofahrer in der Nähe anhielt. Da der Mann einen abwesenden Eindruck machte und nach dem Aussteigen einen unsicheren Gang hatte, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Der 29-Jährige bestätigte den Beamten auf Nachfrage am Vorabend Alkohol getrunken zu haben. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille und zeigte, dass der Mann (Rest-)Alkohol intus hatte. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Auf den 29-Jährigen kommen nun ein Fahrverbot und eine Anzeige zu.