Zu viel Plastik im Biomüll

Anzeige

Guggenberg.Wie entsteht aus Abfällen aus der Biotonne guter Kompost? Das war eine der Fragen, die rund 20 Mitglieder des Müllabfuhrzweckverbands Odenwald (MZVO) am Freitag bei der Besichtigung des Kompostierwerks auf dem Gelände der Kreismülldeponie Guggenberg beantwortet haben wollten.

Beim Rundgang fiel den Gästen eine Tatsache unangenehm auf: Im Bioabfall befindet sich viel zu viel Plastik, das mit hohem Aufwand aussortiert und beseitigt werden muss.

Das Kompostierwerk, das der Landkreis Miltenberg in Guggenberg in Kooperation mit der Firma Herhof baute und das am 19. September 1996 eingeweiht wurde, wird von der Firma Herhof betrieben. Sie hatte 1995 nach einer beschränken Ausschreibung das günstigste Angebot abgegeben und vom Landkreis den Auftrag für die Verarbeitung der Miltenberger Bioabfälle bekommen. Dieser Vertrag läuft noch bis Ende September 2022. Seit Juli 1999 werden auch die Bioabfälle aus dem Gebiet des MZVO in Guggenberg angeliefert und kompostiert.