Zukunft der Seelsorgeeinheit in den Blick genommen

Hardheim/Höpfingen.Der Klausurtag des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen für das Jahr 2019 befasste sich mit der im März terminierte Visitation durch Dekan Johannes Balbach, dem Pfarrfest, der Pfarrgemeinderatswahl im Jahr 2020. Durch die anstehende Pensionierung und Verabschiedung von Pfarrer Andreas Rapp ab September kamen zwei weitere Schwerpunkte hinzu.

Um die Vielfalt der Themen zügig und fundiert beraten zu können, wurden die einzelnen Inhalte in Kleingruppen vorbereitet und die Resultate zur Beratung und Beschlussfindung im Plenum vorgestellt. So beschloss das Gremium, das Thema Pfarrgemeinderatswahl 2020 schon früh in die Gemeindeteams, Gruppen, Kreise und Verbände zu tragen, die Öffentlichkeit zu informieren und vor allem die persönliche Ansprache zu suchen. Ein Informationsblatt zu den pastoralen Schwerpunkten und Aufgabenbereichen des Pfarrgemeinderates und der Gemeindeteams soll erstellt werden und als Hilfe für die Ansprache von Interessenten dienen.

Die Verabschiedung von Pfarrer Andreas Rapp wird voraussichtlich am Sonntag, 15. September, stattfinden und wie schon bei der Einführung vor sechs Jahren mit einer gemeinsamen Wanderung von Bretzingen nach Hardheim zum Gottesdienst beginnen und mit einem Umtrunk und der Möglichkeit zur Begegnung nach der Messe schließen. Die Verabschiedung von Gemeindeassistent Adrian Ambiel und FSJ- Kraft Natascha Bienert wird am Samstag, 27. Juli, im Vorabendgottesdienst mit anschließendem Beisammensein begangen.

Da die Seelsorgeeinheit schon beim letzten Pfarrerwechsel eine einjährige Vakanz durchtragen musste, wird dieses Thema im Gespräch des Pfarrgemeinderates mit dem Dekan, das im Rahmen der Visitation im März ansteht, sicher einen Schwerpunkt bilden.

Alle Gesprächsmöglichkeiten darüber hinaus, die dem Gremium zur Verfügung stehen, sollen ausgeschöpft werden. Vor allem will die Gemeinde diese Zeit im Gebet um einen neuen Seelsorger begleiten. Die Vorbereitung der Visitation, die von Freitag, 22. bis Sonntag, 24. März in der Seelsorgeeinheit ansteht, wurde in den verschiedenen Arbeitsgruppen gut vorbereitet. Zu dem abschließenden Gottesdienst und Empfang mit Dekan Johannes Balbach im Gemeindezentrum in Höpfingen ist die gesamte Seelsorgeeinheit willkommen.

Das, vom 21. bis 23. Juni anstehende Pfarrfest, das die Seelsorgeeinheit gemeinsam mit dem Feuerwehrfest auf dem Schlossplatz feiert, wird in einem gemeinsamen Vorbereitungsteam von Feuerwehr und Pfarrgemeinderat vorbereitet. Die Überschneidung der Termine wurde als Möglichkeit gesehen, gemeinsam ein großes Fest realisieren zu können.

Am Nachmittag stand der Terminplan der Seelsorgeeinheit an. Dieser ist auf der Homepage einzusehen. Horst Saling berichtete aus dem Stiftungsrat über anstehende Reparatur und Baumaßnahmen.

Dass sich die Seelsorgeeinheit zu einem Ausbildungsstandort für den Beruf des Gemeindereferenten entwickelt, zeigt sich darin, dass ab Mitte Februar Giulia Belliazzi ein 100-Tage-Praktikum in Begleitung von Gemeindereferentin Claudia Beger absolvieren kann.

Abgeschlossen wurde der Klausurtag nach einem Bibelgespräch mit einer Messfeier, die Pfarrer Rapp zelebrierte.

