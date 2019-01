Zum Umzug anmelden

Hardheim.Am Fastnachtssonntag, 3. März, findet wieder der Fastnachtsumzug der FG „Hordemer Wölf“ durch die Straßen Hardheims statt. Hierzu erwarten die Veranstalter mehrere Tausend Besucher im Erftal. Von der Aufstellung in der Roten Au läuft der Umzug über die Würzburger Straße, die Wertheimer Straße und die Schlossstraße auf den Schlossplatz, wo zunächst die zahlreichen Blaskapellen der Region und dann DJ Tommy der Menge wieder richtig einheizen werden. Interessierte Gruppen, die am Umzug teilnehmen möchten, können sich bis 15. Februar per E-Mail bei Organisator Marco Katzenmaier (mk@wellvita-buchen.de) anmelden.

