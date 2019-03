Zur Lebensqualität vor Ort beigetragen

Zum ersten Mal seit einigen Jahren wurde in Hardheim wieder ein Ehrungsabend durchgeführt.

Hardheim. Bürgermeister Volker Rohm freute sich, bei einem umfassenden Ehrungsabend der Gemeinde in der Erftalhalle eine große Zahl von zu Ehrenden begrüßen zu können. Sein besonderer Gruß galt daher natürlich denjenigen, die durch ihr Engagement und durch besondere Leistungen eine Auszeichnung verdient hatten und diese nun erhalten sollten.

Rohm freute sich, dass es in der Gemeinde eine große Zahl an Aktiven gibt, die sich im jeweiligen ehrenamtlichen wie im sportlichen Einsatz herausheben und für ihre Arbeit und ihre Leistung Anerkennung erhalten sollten. Gleichzeitig betonte er, dass sie Vorbild seien für alle. Diese sollten ebenfalls mitmachen und ohne Fragen nach Bezahlung zur Lebensqualität in der Gemeinde beitragen. Ob in der Schule, im Verein oder in einer Gruppe von Gleichgesinnten – jeder könne sich einbringen, egal ob alt oder jung, ob Mann oder Frau.

Die Auszeichnung hatte zwar Tradition, doch sei es jeweils nur immer ein Teil der zu Ehrenden gewesen, die Dank und Anerkennung erfuhren. Deshalb sah er es als gleichermaßen große Freude wie große Ehre, am Samstagabend eine so große Zahl von Leistungsträgern auszeichnen zu können. Bürger, Vereine, Interessensgruppen – alle waren aufgefordert gewesen, Vorschläge von Personen oder Gruppen einzureichen, die sich für eine Ehrung anbieten. Daher dankte Rohm allen, die sich beteiligt hatten, die Vorschläge einreichten und damit manches besondere Engagement erst bekannt machten. Ebenso ging sein Dank an die Gemeinderäte, die zusammen mit der Verwaltung und nach einem festgelegten Reglement diejenigen auswählten, denen diese Feierstunde gewidmet sein sollte.

Damit sah der Bürgermeister die Möglichkeit gegeben zu Ehrungen für besondere sportliche Erfolge und Leistungen, die teilweise über Jahre den Namen Hardheims, seiner Vereine oder der Schule hervorragend vertraten oder den Erfolg anderer erst möglich machten. Rohm kündigte Ehrungen von Blutspendern an, die durch oftmaliges Spenden des Lebenssafts manchem Kranken das Leben gerettet hätten, ohne jemals persönlichen Dank dafür zu erhalten. Ebenso von Mitbürgern, die in der Heimatpflege, im Naturschutz und im zwischenmenschlichen Bereich eine wichtige Säule der örtlichen Gemeinschaft bilden (siehe weitere Berichte auf dieser Seite).

„Nur eine kleine Geste“

Er war sich bewusst, mit der anstehenden Auszeichnung nur eine kleine Geste zu geben im Vergleich zu dem, was die Gäste im jeweiligen Bereich leisten oder geleistet hatten.

Zu den Auszeichnungen für besondere Leistungen und Erfolge im sportlichen Bereich im Schulsport merkte er an, dass ein Teil der erfolgreichen Teams im Zeitraum der Auszeichnung von 2014 bis 2018 bereits die Schule abgeschlossen und verlassen haben und deshalb beim Ehrungsabend nicht alle präsent sein konnten.

Er gratulierte den Geehrten und bedankte sich zusammenfassend bei allen für deren Einsatz für die Gemeinde und damit für alle Bewohner. Rohm bat vor allem darum, die Gemeinde im nächsten Jahr mit Vorschlägen zu unterstützen, damit das gelobte, aber auch jedes weitere Engagement der Mitbürger der ganzen Gemeinde vorgestellt werden könne.

Abschließend lud Volker Rohm alle dazu ein, im weiteren Verlauf des Abends als Gast der Gemeinde zu verweilen, miteinander ins Gespräch zu kommen und den Abend gesellig ausklingen zu lassen. Z

