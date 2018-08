Zur Region Odenwald-Tauber hielt er regen Kontakt

Anzeige

Nach dem Propheten Habakuk nannte er sich fortan „Haba“, und nur wenige kannten ihn auch im Verlauf seines Erwachsenenlebens mit seinem wirklichen Vornamen. Sein Berufsziel war also irgendwie schon vorgezeichnet.

Nach dem Abitur am MGG im Jahre 1973 begann er das Studium der Theologie in Freiburg und Jerusalem. Auch in den Folgejahren zog es ihn immer wieder in die Zentren der Katholischen Kirche.

Häufig verbrachte er seinen Geburtstag Anfang Juli in Rom. Nach seiner Priesterweihe 1980 waren die ersten Stationen seines seelsorgerischen Wirkens ein Praktikum in Mühlheim sowie Kaplanstellen in Löffingen und Malsch.

Seine erste Pfarrstelle hatte er für zwei Jahre in Sulzbach bei Mosbach. Danach war er 15 Jahre Pfarrer in Ewattingen, das im Südschwarzwald zwischen Donaueschingen und dem schweizerischen Schaffhausen liegt. Im Jahre 2000 wechselte Joachim Werner als Kooperator in die Pfarrei Neukirch bei Furtwangen.

2014 erkrankte Pfarrer Werner schwer und wurde in der Folge offiziell in den Ruhestand versetzt, wohnte aber weiter im Pfarrhaus Neukirch und übernahm auch regelmäßig Gottesdienste.

Zur Region Odenwald-Tauber hielt er auch nach seiner Schulzeit regen Kontakt. So konnte man ihn jährlich bei der Wallfahrt in Walldürn antreffen.

„Haba“ war einer der Hauptinitiatoren und starker Befürworter der Treffen der ehemaligen Klassen A und B, beide mit zusammen 42 Konviktlern, des Eingangsjahres 1964 am MGG. Beim letzten Treffen im April in Osterburken konnte „Haba“ wegen einer akuten Schwächung die Führung im Römermuseum schon nicht miterleben.

Viele der ehemaligen Schulkameraden werden um ihn trauern. Aus seinem Abiturjahrgang gehören dazu unter anderem die Pfarrer Reinhold Baumann in Freudenberg und Andreas Rapp in Hardheim.

Auf eigenen Wunsch wird Pfarrer Joachim Werner am Donnerstag an seinem vorletzten Wirkungsort in Ewattingen beigesetzt.

