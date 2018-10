Zusammenkunft der Fla-Kameradschaft

Hardheim.Die Jahreshauptversammlung der Fla-Kameradschaft Fla 12 Hardheim war mit einem Ehemaligen-Treffen verbunden.

Bei herrlichem Wetter traf man sich am frühen Samstagnachmittag auf dem Schlossplatz, um anschließend die Verbandskläranlage zu besichtigen. Ernst Nohe informierte in beeindruckender Weise nicht nur über die zahlreichen Anforderungen, die an diese Anlage gestellt werden, sondern auch über deren Arbeitsweise. Die 1987 gebaute Kläranlage war für rund 30 000 Einwohner in Hardheim und Höpfingen ausgelegt. Sie reinigt auch die Abwässer der ztn (Zweckverband tierische Nebenprodukte).

Eine etwa 50 Kilometer lange Kanalstrecke sowie verschiedene Rückhaltebecken waren ebenfalls erforderlich. Um dem Sanierungsbedarf auf der einen Seite und dem neuesten Stand der Technik auf der anderen Seite gerecht zu werden, plant der Abwasserzweckverband Hardheim-Höpfingen die Erneuerung der Anlage. In diesem Zuge soll auch eine neue, etwas kleinere Anlage gebaut werden, da es zur Zeit nicht möglich ist, die jetzige bei einem Schaden komplett abzuschalten. Hierfür sollen in den nächsten Jahren zwölf Millionen Euro investiert werden, wie Ernst Nohe anklingen ließ.

Im Pfarrheim konnten dann noch weiter Mitglieder begrüßt werden. Nach der Kaffeepause eröffnete Stabsfeldwebel der Reserve Thomas Reiter als Vorsitzender die Jahreshauptversammlung. In seinem Rechenschaftsbericht informierte er die Mitglieder über das abgelaufene Vereinsjahr. In dessen Mittelpunkt stand ein Museumsbesuch in Stammheim. Die jeweiligen Fachberichte wurden durch Schriftführer Wolf-Rüdiger Heß und Kassenwart Oberstleutnant a. D. Peter Köhler vorgetragen. Eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten die Kassenprüfer, Regierungsoberamtsrat a. D. Günter Eichkorn und Regierungsamtmann a. D. Albin Schneider. Die von Stabsfeldwebel a.D. Herbert Braun vorgeschlagene Entlastung wurde erteilt. Unter Punkt „Verschiedenes“ beschloss man, 2019 wieder einen Ausflug anzubieten. Auch die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Ehrenmal der Fla in Würzburg (Hauptfriedhof) wird durch die Kameradschaft mitgestaltet. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018