Zweimal Grund zum Jubeln gehabt

Anzeige

Schweinberg.Samstag, 20 Uhr: Alles steht auf dem Spiel. Zumindest für die deutsche Nationalmannschaft, deren Spiel gegen Schweden in der Schweinberger „FG-Fanscheune“ in der Königheimer Straße verfolgt wird. Liebevoll mit Deutschlandflaggen und schwarz-rot-goldenen Girlanden dekoriert, ist sie viel mehr als „nur“ ein Ort zum Public Viewing: Hier treffen sich Fans aller Altersklassen zum gemütlichen Beisammensein.

Beim Anpfiff richten vom Schüler bis zum Senior alle ihre Augen auf die Großleinwand. Das Spiel beginnt routiniert, vielleicht zu routiniert. Auf drei ungenutzte Torchancen während der ersten zehn Minuten folgen schwerwiegende Strategiefehler der deutschen Elf – keine Frage, „Jogis Jungs“ spielten schon einmal inspirierter. So ist es kein Wunder, dass die erste Halbzeit kaum Höhepunkte bietet. Was sich aber in der 32. Minute gründlich ändert: Das durch Ola Toivonen geschossene Tor der Schweden ist eine bittere Pille für alle deutschen Fans und macht die Ausgangslage um ein Vielfaches unangenehmer. Jetzt müssen für den Sieg sogar zwei Tore geschossen werden.

Diskussion in der Pause

In der Pause leert sich das Haus. An den Stehtischen wird immer wieder die Frage diskutiert, ob die deutsche Elf möglicherweise zu selbstbewusst oder zu siegessicher nach Russland reiste. Hat man sich etwa auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausgeruht? Wie auch immer – nach kurzer „Tagesschau“, einem kühlen Radler und der einen oder anderen Grillwurst finden die Fans sich wieder in der gemütlichen Scheune ein. Die Mehrheit übt sich in Zuversicht: Es verbleiben ja noch (mindestens) 45 Minuten, und noch ist das letzte Wort ganz sicher nicht gesprochen – auf los geht’s los! Tatsächlich werden alle Stoßgebete erhört. Bereits in der 47. Minute schießt Marco Reus das entscheidende Tor für die Deutschen und bewirkt das 1:1. Endlich ist der Ausgleich da! Gerade jetzt wird das Spiel spannender als jede noch so actionreiche „Ein Fall für zwei“-Szene mit Matula und Rainer Hunold und jeder Fall von Edgar Bessen als „Inspektor Globig“ – auch in Schweinberg steigt die Spannung ins Unermessliche.