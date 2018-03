Zweite Querspange rückt in den Fokus

Anzeige

In der Gemeinde Hardheim werden dringend neue Bauplätze benötigt. Diese sollen oberhalb der Querspange erschlossen werden. Dazu ist auch der Bau einer zweiten Querspange geplant.

Hardheim. In den Haushaltsreden der Gemeinderäte vor einer Woche ist es bereits angeklungen: „Eine ebenso hohe wie wichtige Investition ist in diesem Jahr für das Baugebiet Trieb vorgesehen, dessen erster Bauabschnitt realisiert werden soll“, so Michael Messerer von der CDU.

Alle drei Gemeinderatsfraktionen sehen diese Ausgaben als absolut notwendig an, „um weitere Abwanderungen in Nachbargemeinden entgegenzuwirken“, wie Manfred Böhrer von der SPD-Bürgerliste begründete.