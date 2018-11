Zwölf neue Urnengräber in Bretzingen

Die Nachfrage nach Urnengräbern steigt, auch in Bretzingen. Die Gemeinde ist bereit, dort neue anzulegen. Über den Standort waren sich allerdings Verwaltung und Ortschaftsrat uneins.

Hardheim/Bretzingen. Der Bretzinger Ortschaftsrat wünschte sich einen Urnenkreisel ähnlich dem in Hardheim. Einen solchen anzulegen ist allerdings rein platzmäßig schwierig, da die letzte freie, noch zur Verfügung stehende Grünfläche nach Ansicht des Bestatters Parsch und von F. Hottinger aufgrund der Wasserproblematik für Erdbestattungen vorbehalten werden sollte. Letztere ist die Erstellerin des Masterplans für den Friedhof in Hardheim.

Schlechte Verwesung

Laut Parsch findet aufgrund des eindringenden Wassers im nördlichen Teil des Friedhofs nur bedingt eine Verwesung statt. Dies führe immer häufiger dazu, dass in den aktuell belegten Gräbern keine Erdbestattungen mehr stattfinden können, da die Särge sich nicht zersetzen und kein Platz mehr zur Aufnahme weiterer Särge vorhanden ist. In den bereits belegten Gräbern und auch den aufgelösten Gräbern könnten häufig nur noch Urnenbestattungen durchgeführt werden. Dort, wo der Urnenkreisel geplant war, bestehe die Wasserproblematik nicht, weshalb dieser Platz für Reihengräber geeignet sei.

Die Verwaltung schlug daher vor, bereits aufgelöste Gräber im alten Teil des Friedhofs zu Urnenreihengräbern umzufunktionieren. Damit war der Ortschaftsrat aber zunächst nicht einverstanden. Er forderte vielmehr die Verwaltung auf, die von der Brunnenstube und dem dahinterliegenden Steilhang ausgehende Wasserproblematik zu lösen.

Das verursache nach Ermittlung von Sachverständigen des Ingenieurbüros Walter und Partner zunächst mindestens 62 000 Euro Kosten. Endgültig zu lösen sei das Problem aber aufgrund der Menge des auftretenden Wassers und der großen Fläche, über welche sich dieses verteilt, nicht. Vielmehr könnte es zu einer Verlagerung in darunter liegende Schichten kommen.

Das Thema wurde in der Gemeinderatsitzung am Montag in Hardheim nochmals ausführlich diskutiert und auch von Berthold Uihlein (Bretzingen) in der Bürgerfrageviertelstunde angesprochen.

Letztendlich beschloss der Gemeinderat, auf einem freien Gräberfeld – auf drei aufgelassenen Gräbern – zwölf Urnengräber anzulegen. Diese entsprechen in der Größe den Urnengräbern an der Mauer, wie Bauamtsleiterin Denise Reichert erläuterte, und decken in etwa den Bedarf von vier Jahren ab. Kostenpunkt: 7000 Euro.

Auf Vorschlag von Hauptamtsleiter Lothar Beger, werden die nicht belegten Grabfelder nicht mit Rasen, sondern mit Bodendeckern bepflanzt, die der Bauhof zurückschneidet. Die Käufer der Grabfelder können dann selbst entscheiden, ob sie die Bepflanzung ändern möchten.

Damit kam die Gemeinde bei einer Enthaltung dem Ortschaftsrat entgegen, dessen Wünsche Ortsvorsteher Kaspar Wolf darlegte. Eine Verschiebung der Abstimmung, wie sie Ratsmitglied Torsten Englert beantragt hatte, lehnte das Gremium bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen ab. Zu viele Vorleistungen habe die Verwaltung schon erbracht, wie Bürgermeister Rohm anmerkte. „Auch in Zukunft wird es wahrscheinlich keine einvernehmliche Lösung geben“, so sein Eindruck.

Auf anonyme Gräber könne in den Ortsteilen verzichtet werden, kam Lothar Beger auf ein weiteres Thema zu sprechen. Denn auf dem Hardheimer Friedhof gebe es welche und die könnten auch von Bewohnern der Ortsteile in Anspruch genommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018