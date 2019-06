Auf Tuchfühlung mit echten Klassikern

Sinsheim/Heidelberg.Die „ADAC Heidelberg Historic“ feiert in diesem Jahr Jubiläum und bringt Zuschauer am 12. und 13. Juli an zahlreichen Plätzen zum Staunen

Wenn an den beiden Tagen die ADAC Heidelberg Historic zum 25. Mal durch Kurpfalz, Kraichgau, Madonnenland und Zabergäu tourt, können Oldtimerliebhaber die 186 teilweise seltenen Schmuckstücke vielerorts aus der Nähe bewundern.

Die insgesamt 540 Kilometer lange, zweitägige Tour führt abseits viel befahrener Straßen durch mehr als 100 Gemeinden, wo die historischen Fahrzeuge dem Publikum an einigen Kontrollpunkten und bei Rallyepausen von Sprechern einzeln vorgestellt werden. Start und Ziel ist am Freitag und Samstag am Technik Museum Sinsheim.

Bereits am Vorabend zieht die Präsentation der Raritäten bei der der technischen Abnahme im Hof des TÜV Service-Center Sinsheim alljährlich viele Besucher in die Neulandstraße.

Insgesamt 18 Wertungsprüfungen werden Fahrern und Beifahrern viel abverlangen, denn die Streckenabschnitte müssen auf die hundertstel Sekunde genau in vorgegebener Sollzeit gefahren werden. „Ziel ist nicht die Bestzeit, sondern die Gleichmäßigkeit. Der Beifahrer hat dabei den schwierigen Part, anhand des Bordbuchs und der Stoppuhr fehlerfrei zu navigieren“, erklärt Organisationsleiter Jürgen Fabry, Sportleiter des ADAC Nordbaden.

Ältestes Fahrzeug im Feld ist ein Bentley 3 Litre TT von 1923. Unter den 15 Vorkriegsfahrzeugen werden ebenso der Aston-Martin Le Mans von 1933 oder der Alfa Romeo 6c Mille Miglia von 1938 begeistern. Aus den 50er bis 70er Jahren sorgen Porsche 356 und Mercedes SL „Pagode“ oder Jaguar E Type regelmäßig für Applaus am Straßenrand, bei NSU Prinz oder Karman Ghia erinnert sich mancher Zuschauer an sein erstes Fahrzeug.

Höhepunkt für Motorsportfans: Audi Tradition bringt mit dem Audi quattro A1 Rallye die Wettbewerbsversion an den Start, mit der Rallyegeschichte geschrieben wurde. Strecke, Zeitplan und Rahmenprogramm sind unter www.heidelberg-historic.de oder oder facebook.com/hdhistoric nachzulesen.

Pausen oder Kontrollen, bei denen der Streckensprecher die glänzenden Schmuckstücke den hoffentlich zahlreichen Zuschauern einzeln vorstellt: Donnerstag, 11. Juli: 17 bis 21 Uhr: Technische Abnahme am TÜV SÜD Service-Center Sinsheim. Freitag, 12. Juli: ab 7.30 Uhr: Rallye-Start am Technik Museum Sinsheim (ohne Sprecher); 10.40 bis 14.15 Uhr: Zeitkontrolle am Marktplatz in Hockenheim; 11.30 bis 15.40 Uhr: Rallye-Pause im Carl Benz Museum Ladenburg (ohne Sprecher); 15.15 bis 18.45 Uhr: Zeitkontrolle in Mühlhausen; 13.40 bis 18 Uhr: Rallye-Pause in Heidelberg auf dem Marktplatz; 15.40 bis 19.15 Uhr: Zeitkontrolle in der Oldtimer-Kultgarage im Gutshof Langenzell; 16 bis 19.30 Uhr: Legendärer Rundkurs in der Ortsmitte von Spechbach; 16.45 bis 20.15 Uhr: Zieleinfahrt am Technik Museum Sinsheim. Samstag, 13. Juli: ab 7 Uhr: Rallye-Start am Technik Museum Sinsheim (ohne Sprecher), 8.10 bis 11.40 Uhr: Zeitkontrolle vor dem Rathaus Auerbach; 9.40 bis 13.15 Uhr: Zeitkontrolle vor dem Rathaus Walldürn; 11 bis 14.30 Uhr: Durchfahrtskontrolle vor dem Rathaus Zweiflingen; 12 bis 16.15 Uhr: Rallye-Pause am Audi Forum Neckarsulm; 13.55 bis 17.30 Uhr: Zeitkontrolle in Stockheim, Alte Kelter; 15.20 bis 18.15 Uhr: Zieleinfahrt am Technik Museum Sinsheim. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019