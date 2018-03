Heidelberg beteiligt sich am Projekt „Intelligente Videoüberwachung“

Anzeige

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg plant den Einsatz von Kameras an Kriminalitätsschwerpunkten und wird sich an dem Projekt „Intelligente Videoüberwachung“ beteiligen, das die Stadt Mannheim derzeit in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mannheim und dem Fraunhofer-Institut vorbereitet. Das teilte die Stadt Heidelberg am Donnerstag mit.

Die Videokameras sind bei der „intelligenten Videoüberwachung“ sind mit einer Software ausgestattet, die die Bilderströme elektronisch auswertet und nur dann bei der Polizei Alarm schlägt, wenn sie atypische Bewegungsmuster erkennt – wenn also beispielsweise jemand schlägt, rennt, fällt oder am Boden liegt. Dadurch reduziert sich der Polizeieinsatz für die Beobachtung an Monitoren beträchtlich.

Mannheim ist bislang die erste Kommune, die das Programm anwenden wird. Die Zusage des Polizeipräsidiums Mannheim zur Ausweitung des Projekts auf Heidelberg ist vor dem Hintergrund der Sicherheitspartnerschaft gefallen, die Heidelberg im Februar 2018 mit dem Innenministerium des Landes Baden-Württemberg geschlossen hat.