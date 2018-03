13-Jähriger schwer verletzt

Anzeige

Heilbronn.Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde am Donnerstagnachmittag ein 13-Jähriger ins Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen rutschte der Junge im Hausflur des ersten Obergeschosses der von ihm besuchten Schule in der Heilbronner John-F.-Kennedy-Straße auf dem Bauch liegend hin und her, bis er an einer Schallschutzwand zum Stillstand kam. Als er sich mit den Füßen von der Wand abstieß, löste sich diese aus den Verankerungen und fiel auf den Schüler. Das Teil ist etwa drei mal einen Meter groß und wiegt zwischen 150 und 200 Kilogramm. Die Polizei untersucht, wie es zu dem Unfall kommen konnte.