150 000 Euro für Sanierung

Lauffen.Dank der Rentenlotterie GlücksSpirale konnte die Sanierung der Regiswindiskirche in Lauffen bei Heilbronn abgeschlossen werden. Insgesamt 150 000 Euro aus Mitteln der Glücksspirale wurden in den Jahren 2011 und 2012 für Sanierungsarbeiten an Fassade und Turmdach der Regiswindiskirche in Lauffen am Neckar bereitgestellt. Zuvor war das denkmalgeschützte Gotteshaus in schlechtem Zustand.

