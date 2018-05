17-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Anzeige

Neudenau.Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Samstagnachmittag zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße von Bittelbronn kommend in Richtung Siglingen. In Höhe Reichertshausen kam dieser aus bisher unbekannten Gründen in der dortigen langgezogenen Linkskurve über die Fahrbahnmitte hinweg und stieß mit einem entgegenkommenden Oldtimer zusammen. Der 17-Jährige wurde von den Rettungskräften reanimiert, erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 46-jährige Fahrer des Jaguar-Oldtimers wurde schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 75 000 Euro.