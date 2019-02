19 Tore in 18 Spielen

Der Brasilianer Neymar gehört zu den besten Fußballern der Welt. Er spielt für den Verein Paris Saint-Germain in unserem Nachbarland Frankreich. Oft dreht sich in Paris alles um diesen Superstar. Doch gerade ist eher von einem seiner Mitspieler die Rede.

Er heißt Kylian Mbappé. Am Sonntag schoss er mal wieder ein entscheidendes Tor in einem Ligaspiel. Der Trainer des Gegners sagte danach: „Wir haben durch ein Tor eines 20-Jährigen verloren, der bald der beste Spieler der Welt sein wird.“ Ob er wohl so erfolgreich wird wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi?

In dieser Saison stand Kylian Mbappé 18 Mal in der Liga auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 19 Tore. Seinen größten Erfolg feierte er im Sommer vor einem Jahr. Damals wurde er mit Frankreich Weltmeister.

