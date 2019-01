2100 Euro für kurze Arbeit verlangt

Gemmingen.Die unglaubliche Summe von 2100 Euro verlangte der Mitarbeiter eines Schlüsselnotdienstes in der Nacht zum Sonntag in Gemmingen (Landkreis Heilbronn), so die Polizei gestern. Zwei Gemmingern fiel mitten in der Nacht die Wohnungstür ins Schloss und sie benötigten einen Schlüsseldienst. Nachdem sie einen Service angerufen hatten, kam ein Mann angefahren und öffnete die Tür. Für die zehn Minuten Arbeit und die Anfahrt verlangte er dann 2100 Euro. Den überraschten Geschädigten erklärte er, dass die Versicherung 1900 Euro davon übernehmen werde. Die Geschädigten bezahlten zwar, erstatteten dann aber doch Anzeige wegen Betrugs und Wuchers. Der mollige Tatverdächtige wird beschrieben als 25 bis 30 Jahre alter und etwa 1,70 Meter großer südländischer Typ. Seine kurzen, schwarzen Haare waren seitlich rasiert, er trug einen Backenbart. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die schamlos die Notlage anderer ausnutzen. Wenn ein Schlüsseldienst benötigt wird, sollte bereits am Telefon der zu zahlende Betrag ausgemacht werden. Wenn der „Helfer“ eintrifft, sollte diese Abmachung wiederholt werden, bevor er mit seiner Arbeit beginnt. Wenn dies verweigert wird, ist laut Polizei Misstrauen angesagt.

