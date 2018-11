24-Jährige tödlich verletzt

Bad Rappenau.Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 2 Uhr auf der A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Dabei ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw von der Autobahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb etwa 100 Meter neben der Straße in einem angrenzenden Feld liegen. Das Auto fing sofort Feuer. Der aus Bietigheim-Bissingen stammende Mann konnte durch das beherzte und professionelle Eingreifen von mehreren Ersthelfern gerade noch rechtzeitig schwer verletzt aus dem brennenden Wagen gerettet werden. Ebenso seine schwer verletzte 19-jährige Schwester. Für eine 24-jährige Mitfahrerin aus Kirchheim am Neckar kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand führte ein plötzlich auftretender Reifenschaden dazu, dass das Fahrzeug ins Schleudern geraten war und der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren hatte. Der Pkw brannte vollständig aus.

Die freiwillige Feuerwehr Sinsheim war mit 17 Mann und vier Fahrzeugen an der Unfallstelle eingesetzt. Des Weiteren waren zwei Notärzte und zwei Rettungswagen vor Ort.

Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.11.2018