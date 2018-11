32-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Kirchardt.Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32-Jähriger tödlich verletzt wurde, ereignete sich am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf Autobahn, in Richtung Nürnberg, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau. Der 32-jährige Fahrer eines Transporter-Gespanns befuhr den rechten von drei Fahrstreifen. Unmittelbar nach dem Parkplatz Bauernwald kam der Verkehr zum Stehen. Der Fahrer des Gespanns bemerkte dies zu spät und kollidierte ungebremst mit dem Sattelauflieger des vor ihm stehenden Sattelzuges. Dieser wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Sattelzug aufgeschoben. Der 32-jährige Fahrer des Transporter-Gespanns wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen der verunglückten Fahrzeuge musste die A 6 für kurze Zeit komplett gesperrt werden.

