37-Jähriger mit 1,2 Promille erwischt

Waldenburg.S-Pedelec gegen Polizeibeamte zu Fuß: Dieses ungleiche Duell gewannen die Beamten des Polizeireviers in Öhringen am Samstagabend gegen 21.15 Uhr, in der Straße „Ziegelhütte“ in Waldenburg.

Der Radfahrer wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Einem ihm angebotenen Alkoholtest stimmte der 37-Jährige Radfahrer zunächst zu und wurde daher zum Streifenwagen gebeten.

Diesen Moment versuchte der Mann zu nutzen und mit seinem Fahrrad zu flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Pedelec-Fahrer stoppen. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,2 Promille, was eine Blutentnahme und den Entzug des Führerscheins zur Folge hatte. Zudem war das Versicherungskennzeichen abgelaufen.

