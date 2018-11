48-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

Widdern.Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignet sich am Freitag gegen 0.00 Uhr auf der Autobahn 81, Fahrtrichtung Würzburg, im Einfahrtsbereich der Tank- und Rastanlage Jagsttal Ost.

Der 48-jährige Fahrer eines Pkw Audi wollte vermutlich auf die Rastanlage Jagsttal ausfahren. Hierbei übersah er einen verkehrswidrig geparkten sowie unbeleuchteten Sattelzug linksseitig im Einfahrtsbereich. Er prallte mit seinem Fahrzeug nahezu ungebremst in den Auflieger des Sattelzuges. Der Fahrer des Audi wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme war die Zufahrt zur Rastanlage komplett gesperrt. Die Durchgangsfahrbahn der A 81 war hiervon nicht betroffen.

Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 85 000 Euro.

