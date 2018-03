59-Jähriger starb an Rauchgasvergiftung

Anzeige

Fürfeld.Eine starke Rauchentwicklung aus einem von fünf Personen bewohnten Haus in Fürfeld im Landkreis Heilbronn wurde am Sonntag um 23.35 Uhr der Feuerwehr gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten vier Personen unverletzt das Gebäude verlassen können. Der 59-jährige Bewohner einer im Untergeschoss gelegenen Wohnung wurde bewusstlos aus dieser gerettet und mit einer lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Montag starb. Wodurch das Feuer und die daraus resultierende starke Rauchentwicklung in der Untergeschosswohnung ausgelöst wurden, ist noch unbekannt. Der Sachschaden beträgt rund 50 000 Euro. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften vor Ort.