62-Jähriger wird getötet

Künzelsau.Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Wohnheims in Künzelsau kam es am Freitagnachmittag. Dabei kam ein 62-Jähriger zu Tode. Er wurde gegen 17.30 Uhr in seinem Zimmer aufgefunden. Seinen mutmaßlicher Kontrahent nahm die alarmierte Polizei noch am Freitagabend vorläufig fest. Der 48-Jährige wurde am Samstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Der gegen ihn beantragte Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei der am Samstag vorgenommen Obduktion des Verstorbenen ergaben sich Hinweise, dass der 62-Jährige einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist. Die Kriminalpolizei Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres zur Tat und zum Tathergang können derzeit aus ermittlungstaktischer Sicht nicht veröffentlicht werden, so die Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung.