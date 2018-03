67-Jähriger tödlich verletzt

Anzeige

Heilbronn.Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Heilbronn an der Kreuzung Mannheimer Straße und Schaeuffelenstraße. Dabei wurde ein 67-jähriger Busfahrer tödlich verletzt. Vier Personen erlitten schwere, neun Personen leichte Verletzungen.

Der Fahrer eines Personenwagens Range Rover musste verkehrsbedingt an der Ampelanlage anhalten. Von hinten fuhr ein Linienbus ungebremst auf den Range Rover auf und schleuderte diesen in die Kreuzungsmitte.

Der Bus geriet durch den Aufprall nach links in Richtung Grünstreifen, stieß dort gegen einen Baum und im weiteren Verlauf gegen zwei Pkw auf der Gegenfahrbahn.