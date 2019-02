72-jähriger Mann kommt ums Leben

Schwaigern.Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 17.20 Uhr es auf der B 293, Höhe Schwaigern. Dabei wurde ein 72-jähriger Mann getötet und mehrere Menschen teilweise schwer verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Skoda die B 293 in Fahrtrichtung Heilbronn. Aus bisher nicht bekannter Ursache kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem mit Salz beladenen Anhängerzug. Durch den Aufprall schleuderte der Skoda nach rechts und wurde frontal von einem ebenfalls in Richtung Heilbronn fahrenden Ford einer 55-Jährigen auf der rechten Fahrzeugseite erfasst. Der Lkw kam durch den Aufprall nach links auf die Gegenseite ab, kollidierte dort mit einem Audi eines 59-Jährigen und einem BMW eines 27-Jährigen. Danach durchbrach er die Schutzplanke und die dortige Lärmschutzwand, in der er stehen blieb.

Der 72-jährige Lenker des Skoda wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Seine 61-jährige Beifahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die Fahrerin des Ford wurde schwer und der Lkw-Lenker leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 100 000 Euro. An der Unfallstelle waren außer der Polizei zwei Notärzte, vier Rettungswagen, 42 Mann der Feuerwehr, zwei Notfallseelsorger und die Straßenmeisterei im Einsatz. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.02.2019