74 Obstbäume gestohlen

Lauffen.Die Polizei in Lauffen ermittelt derzeit wegen eines nicht alltäglichen Diebstahls. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen stahlen Unbekannte 74 frisch eingetopfte, etwa ein Meter hohe Obstbäume, neun Brombeer- und zwölf Himbeersträucher. Die Beerensträucher sind zwischen 50 und 60 Zentimeter hoch. Die Täter zogen die Bäumchen einfach aus den Töpfen, die sie samt der Erde zurück ließen. Die Pflanzen wurden offenbar gezielt ausgesucht und an verschiedenen Stellen aus den Töpfen genommen. Offenbar handelt es sich bei den Dieben um Fachleute. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 1200 Euro. Die Töpfe standen auf einer Freifläche einer Baumschule entlang der Kanalstraße und am Neckar. Die Polizei hofft auf Zeugen, die am Wochenende die „Arbeiten“ auf dem Gelände der Firma beobachteten, jedoch nicht mit einer Straftat in Verbindung brachten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge sowie den Verbleib der Bäume und Sträucher gehen an das Polizeirevier Lauffen, Telefon 0 71 33 / 20 90.